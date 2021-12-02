В пожаре в Агджебеди сгорели три члена одной семьи (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В пожаре, произошедшем в частном доме в селе Хиндарх Агджебединского района, заживо сгорели три человека, сообщает в четверг местное бюро Trend.

Это - Керимов Мири Фирдовси оглу (1990), его 10-месячный сын Керимов Пюнхан Мири оглу и Керимова Хале Иса гызы (1994). Все они являлись членами одной семьи.

Мири Керимов - бывший командир патрульно - постовой службы.

Пожар потушен.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)