В Шеки по факту отравления возбуждено уголовное дело

БАКУ / Trend / - Генеральный инспектор Шекинской региональной группы пресс-службы МВД, старший лейтенант полиции Махир Масомов сообщил, что в отдел полиции Шекинского района поступила информация об отравлении 9 граждан, которые обратились в Центральную больницу с диагнозом пищевого отравления. В своих показаниях граждане заявили, что их здоровье ухудшилось после того, как они посетили кафе "Gənclik", которое расположено на территории города, передает Trend.

"Сразу после поступления информации с участием сотрудников Агентства по безопасности пищевых продуктов был проведен осмотр данного объекта, упакованы и изъяты образцы пищевых продуктов. Назначена судебно-медицинская экспертиза в отношении граждан, обратившихся в больницу. По данному факту в отделе полиции Шекинского района возбуждено уголовное дело по статье 200.4 (производство, выпуск в продажу или сбыт заведомо некачественной продукции, сокрытие некачественности продукции, причинившие по неосторожности менее тяжкий или тяжкий вред здоровью потерпевшего) УК, проводятся необходимые следственные мероприятия", - говорится в сообщении.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)