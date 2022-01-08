Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана в направлении Кяльбаджарского района (версия 2)
Первая версия опубликована в 16:29
БАКУ /Trend/ - 8 января, около 13:50, вооруженные силы Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района с применением АГС и крупнокалиберного оружия, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
В результате ответных действий азербайджанской армии обстрел противоположной стороны был подавлен.
Потерь в личном составе и технике ВС Азербайджана нет.
В настоящее время обстановка на указанном направлении стабильная и находится под контролем подразделений азербайджанской армии, говорится в сообщении минобороны.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)