В Нефтчале произошло землетрясение

Происшествия 14 января 2022 20:00 (UTC+04:00)
В Нефтчале произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В Нефтчалинском районе Азербайджана произошло землетрясение.

Как сообщили Trend в пятницу в Республиканском центре сейсмологической службы, землетрясение было зафиксировано в 17:45 по местному времени в Нефтчалинском районе, в 50 км к юго-востоку от Ширванской станции.

Подземные толчки не ощущались.

Магнитуда подземных толчков составила 3. Очаг землетрясения залегал на глубине 25 км.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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