В Нефтчале произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В Нефтчалинском районе Азербайджана произошло землетрясение.

Как сообщили Trend в пятницу в Республиканском центре сейсмологической службы, землетрясение было зафиксировано в 17:45 по местному времени в Нефтчалинском районе, в 50 км к юго-востоку от Ширванской станции.

Подземные толчки не ощущались.

Магнитуда подземных толчков составила 3. Очаг землетрясения залегал на глубине 25 км.

(Перевод: Нубар Кулузаде)