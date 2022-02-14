На границе задержаны 2 человека, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков - Госпогранслужба Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На границе задержаны два человека, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков, сообщили Trend в Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана.

В сообщении отмечается, что 12 февраля, около 21:00, к территории погранзаставы пограничного отряда "Горадиз" близ села Имамвердили Бейлаганского района подъехал автомобиль марки Mersedes-Benz (99-FR-932), в котором находились два человека. Внимание пограничников привлекло то, что один из пассажиров вышел из машины и забрал две черные спортивные сумки, спрятанные в кустах.

Неизвестные, не подчинившиеся приказу остановиться, были задержаны при попытке покинуть территорию. Было установлено, что задержанные - житель Бардинского района Ашрафли Хаял Теймур оглы, 1995 года рождения, и житель Тертерского района Насирзаде Ниджат Яшар оглы, 1998 года рождения. При досмотре сумок было обнаружено и изъято 11 килограммов 340 граммов наркотических средств.

При досмотре Насирзаде в кармане его куртки было обнаружено три грамма героина. По факту проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия, говорится в сообщении ГПС.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)