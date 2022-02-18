В Тертере произошел взрыв мины, два человека получили ранения

БАКУ /Trend/ - 18 февраля в Тертерском районе произошел взрыв мины, пострадали два человека.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана, взрыв произошел на территории, где не проводились операции по разминированию

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