На севере Азербайджана произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - Первого марта, в 14:34, в 14 километрах к юго-западу от Загатальской сейсмостанции на территории Загатальского района было зафиксировано землетрясение.
Как сообщили Trend в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, магнитуда подземных толчков в эпицентре составила до 4,0, а в прилегающих районах - до 3,0.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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