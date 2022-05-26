Военнослужащий ГПС Азербайджана совершил самоубийство за пределами места службы

БАКУ /Trend/ - 26 мая военнослужащий сверхсрочной службы пограничного отряда "Горадиз" Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана старший сержант Ширалиев Джанмирза Чингиз оглу совершил самоубийство за пределами места службы.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ГПС.

"По предварительной информации, самоубийство было совершено по причине, не связанной с воинской службой. По данному факту совместно с сотрудниками органов прокуратуры проводится расследование", - говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)