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По факту самоубийства военнослужащего азербайджанской армии возбуждено уголовное дело - Генпрокуратура

Происшествия Материалы 6 июля 2022 17:31
По факту самоубийства военнослужащего азербайджанской армии возбуждено уголовное дело - Генпрокуратура

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БАКУ /Trend/ - Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид.

Как сообщили Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры, по факту самоубийства, совершенного около 17:00 5 июля военнослужащим срочной военной службы азербайджанской армии Тагиевым Раваном Зейналабдин оглу, который выстрелил в себя из автоматического оружия, в Военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Азербайджана, ведется следствие.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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