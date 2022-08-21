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Пожары в горно-лесистой местности в Сиязанском и Шабранском районах Азербайджана полностью потушены (ФОТО/ВИДЕО)

Происшествия Материалы 21 августа 2022 19:14 (UTC +04:00)
Пожары в горно-лесистой местности в Сиязанском и Шабранском районах Азербайджана полностью потушены (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Благодаря предпринятым Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) необходимым и неотложным мерам полностью потушены пожары, вспыхнувшие в горно-лесистых местностях со сложным рельефом на территории Сиязанского и Шабранского районов, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Несмотря на жаркую и ветреную погоду и сложность рельефа, благодаря координированному и эффективному применению сил пожары не распространились на более широкие территории. В результате пожаров в общей сложности сгорели леса и прилегающие территории на площади около 40 га.

Пожары в горно-лесистой местности в Сиязанском и Шабранском районах Азербайджана полностью потушены (ФОТО/ВИДЕО)
Пожары в горно-лесистой местности в Сиязанском и Шабранском районах Азербайджана полностью потушены (ФОТО/ВИДЕО)
Пожары в горно-лесистой местности в Сиязанском и Шабранском районах Азербайджана полностью потушены (ФОТО/ВИДЕО)
Пожары в горно-лесистой местности в Сиязанском и Шабранском районах Азербайджана полностью потушены (ФОТО/ВИДЕО)
Пожары в горно-лесистой местности в Сиязанском и Шабранском районах Азербайджана полностью потушены (ФОТО/ВИДЕО)
Пожары в горно-лесистой местности в Сиязанском и Шабранском районах Азербайджана полностью потушены (ФОТО/ВИДЕО)
Пожары в горно-лесистой местности в Сиязанском и Шабранском районах Азербайджана полностью потушены (ФОТО/ВИДЕО)
Пожары в горно-лесистой местности в Сиязанском и Шабранском районах Азербайджана полностью потушены (ФОТО/ВИДЕО)
Пожары в горно-лесистой местности в Сиязанском и Шабранском районах Азербайджана полностью потушены (ФОТО/ВИДЕО)
Пожары в горно-лесистой местности в Сиязанском и Шабранском районах Азербайджана полностью потушены (ФОТО/ВИДЕО)
Пожары в горно-лесистой местности в Сиязанском и Шабранском районах Азербайджана полностью потушены (ФОТО/ВИДЕО)
Пожары в горно-лесистой местности в Сиязанском и Шабранском районах Азербайджана полностью потушены (ФОТО/ВИДЕО)
Пожары в горно-лесистой местности в Сиязанском и Шабранском районах Азербайджана полностью потушены (ФОТО/ВИДЕО)
Пожары в горно-лесистой местности в Сиязанском и Шабранском районах Азербайджана полностью потушены (ФОТО/ВИДЕО)
Пожары в горно-лесистой местности в Сиязанском и Шабранском районах Азербайджана полностью потушены (ФОТО/ВИДЕО)
Пожары в горно-лесистой местности в Сиязанском и Шабранском районах Азербайджана полностью потушены (ФОТО/ВИДЕО)
Пожары в горно-лесистой местности в Сиязанском и Шабранском районах Азербайджана полностью потушены (ФОТО/ВИДЕО)
Пожары в горно-лесистой местности в Сиязанском и Шабранском районах Азербайджана полностью потушены (ФОТО/ВИДЕО)
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