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МЧС распространил сообщение о пожарах в Исмаиллы, Габале, Огузе и Загатале (ВИДЕО)

Происшествия Материалы 4 сентября 2022 20:24 (UTC +04:00)
МЧС распространил сообщение о пожарах в Исмаиллы, Габале, Огузе и Загатале (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Благодаря предпринятым Министерством по чрезвычайным ситуациям необходимым и безотлагательным мерам пожар, возникший в направлении села Бахлиян Исмаиллинского района, был потушен.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС, в результате пожара сгорело около 30 га кустов, а прилегающие территории были защищены от огня.

В то же время продолжаются меры по тушению пожаров, возникших в направлении села Тиканлы Габалинского района и села Баш Дашагыл Огузского района.

Также в связи с возгоранием в направлении села Юхары Тала Загатальского района в настоящее время проводятся мероприятия по полному тушению источников дыма.

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