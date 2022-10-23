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Один человек подорвался на мине в Тертере

Происшествия Материалы 23 октября 2022 18:18 (UTC +04:00)
Один человек подорвался на мине в Тертере

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - 23 октября около 17:00 в Тертерскую районную прокуратуру поступила информация о том, что один человек подорвался на мине в местности под названием Чайлы района.

Как сообщили в воскресенье Trend в пресс-службе районной прокуратуры, предварительное расследование показало, что Самир Ализаде, 1996 года рождения, в результате подрыва на мине получил серьезные травмы, в результате чего у него были ампутированы обе ноги.

В настоящее время в связи с фактом в Тертерской районой прокуратуре ведется следствие.

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