Один человек подорвался на мине в Тертере

БАКУ /Trend/ - 23 октября около 17:00 в Тертерскую районную прокуратуру поступила информация о том, что один человек подорвался на мине в местности под названием Чайлы района.

Как сообщили в воскресенье Trend в пресс-службе районной прокуратуры, предварительное расследование показало, что Самир Ализаде, 1996 года рождения, в результате подрыва на мине получил серьезные травмы, в результате чего у него были ампутированы обе ноги.

В настоящее время в связи с фактом в Тертерской районой прокуратуре ведется следствие.