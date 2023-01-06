Установлены личности трех жертв предполагаемого отравления угарным газом в Баку (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:25)

БАКУ /Trend/ - Установлены личности троих из четырех жертв предполагаемого отравления угарным газом, тела которых были обнаружены 5 января в квартире, по улице Агаоглу Наримановского района Баку – это Аллахвердиев Кямран Халиг оглу, 2004 года рождения, Назаров Кянан Гурбан оглу, 1990 года рождения, и Сафарли Парвиз Адыгёзел оглу, 1991 года рождения.

Как сообщает в пятницу Trend, установить личность четвертого человека, чье тело было обнаружено на месте происшествия, пока не удалось.

Согласно имеющейся информации, эти люди умерли неделю назад. На телах не было обнаружено следов насилия. В качестве предварительной версии рассматривается отравиление угарным газом, расследование причин смерти продолжается.

Отметим, что 5 января в одной из квартир, расположенных по адресу ул. Агаоглу 7, Наримановского района столицы были обнаружены тела четырех человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)