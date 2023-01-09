В поселке Байыл произошел взрыв (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня около 04:00 на горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в одной из квартир в поселке Байыл Сабаильского района города Баку.

Как сообщили в понедельник Trend в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, к месту происшествия были немедленно привлечены силы Государственной Службы пожарной охраны МЧС и Службы спасения особого риска.

Было установлено, что в однокомнатной квартире, расположенной на первом этаже деревянного двухэтажного жилого дома финского типа произошел взрыв, который, по предварительной версии, возник в результате утечки бытового газа.

Благодаря оперативным мероприятиям, проведенным силами МЧС в соответствии с оперативными условиями, пожар был потушен в короткие сроки.

В результате пожара однокомнатная квартира на первом этаже, а также однокомнатная квартира на верхнем этаже сгорели. От воздействия взрывной волны обрушились стены обеих квартир. Благодаря отлаженной работе пожарных служб не было допущено распространение огня на другие квартиры, расположенные в здании. Один жилец был спасен пожарными, двое получили легкие телесные повреждения.

В связи с инцидентом соответствующие органы проводят следственные действия.

(Перевод: Фидан Мустафаева)