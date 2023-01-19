В Джалилабадской школе выявлен факт хищения денежных средств

БАКУ /Trend/ - В районной прокуратуре проводится расследование по фактам правонарушений в средней школе села Зербиэлли Джалилабадского района.

Как сообщили в четверг Trend в Джалилабадской районной прокуратуре, в ходе следствия были выявлены обоснованные подозрения нанесении значительного ущерба государственному бюджету в результате незаконных выплат, в течение 2019-2022 годов, заработной платы за учебные часы, которые не преподавались в школе .

"По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.3 (растрата с использованием служебного положения), 179.2.4 (растрата с причинением значительного ущерба) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

По делу продолжается предварительное расследование", - говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)