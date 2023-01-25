Застрелился военнослужащий азербайджанской армии

БАКУ /Trend/ - В Губадлинскую военную прокуратуру поступила информация о том, что 24 января 2023 года военнослужащий Н-ской воинской части министерства обороны, рядовой Салахов Экрем Асим оглу покончил с собой выстрелом из огнестрельного оружия.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространила Военная прокуратура.

На основании поступившей информации сотрудниками Губадлинской военной прокуратуры был проведен осмотр места происшествия и тела, в качестве вещественных доказательств были изъяты предметы, имеющие значение для дела, получены объяснения и выполнены другие действия.

По данному факту в Губадлинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены незамедлительно необходимые следственные действия.

В настоящее время следствие продолжается и будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства.

(Перевод: Нубар Кулузаде)