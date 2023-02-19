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Один человек погиб в результате ДТП в Билясуваре

Происшествия Материалы 19 февраля 2023 08:03 (UTC +04:00)
Один человек погиб в результате ДТП в Билясуваре

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - 18 февраля около 19:00 на территории села Аразвари Билясуварского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, семь человек получили ранения.

Как сообщили Trend в воскресенье в пресс-службе министерства внутренних дел, столкнулись два легковых автомобиля - "ВАЗ-2107" и "ВАЗ-2106".

В результате ДТП погиб водитель "ВАЗ-2107" Хидаят Рзаев, 1949 года рождения, а два его пассажира, а также водитель "ВАЗ-2106" и четыре его пассажира получили травмы различной степени тяжести.

В связи с ДТП ведется расследование.

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