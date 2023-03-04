«Unibank» сделал заявление в связи с вооруженным нападением на гипермаркет

БАКУ /Trend/ - Лица, пострадавшие в результате вооруженного нападения на гипермаркет в Хатаинском районе, являются сотрудниками Unibank, передает Trend со ссылкой на банк.

«Мы глубоко опечалены гибелью охранника Гашимова Руфата Рахиб оглы, который был убит сегодня во время вооруженного нападения на гипермаркет, расположенный в Хатаинском районе, и приносим глубочайшие соболезнования семье погибшего. Сотрудник Unibank, кассир-инкассатор Шайдаев Самир Руслан оглы, получил тяжелые ранения в результате вооруженного нападения. Желаем ему скорейшего выздоровления. Шайдаев Самир Руслан оглы в настоящее время находится на лечении в больнице», - говорится в сообщении банка.

Отмечается, что в целях установления лиц, подозреваемых в совершении преступления, продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

"Дополнительная информация о результате следствия будет предоставлена ​​общественности официальными учреждениями. Представителей СМИ и пользователей социальных сетей еще раз просим не делиться недостоверной информацией", - отметили в Unibank.