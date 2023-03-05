Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Происшествия

Кадры здания, где скрывался один из нападавших на гипермаркет в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

Происшествия Материалы 5 марта 2023 00:19 (UTC +04:00)
Кадры здания, где скрывался один из нападавших на гипермаркет в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

Читайте Trend в

БАКУ/Trend/- Сегодня произошло вооруженное нападение на один из гипермаркетов в Баку, погиб один человек.

Как стало известно Trend, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, в Сабаильском районе столицы обнаружен один из подозреваемых в совершении преступления - Рухлан Исмаилов (2001 года рождения). Установлено, что он скрывался в доме 19 по улице Тагиева.

Он попытался оказать вооруженное сопротивление полиции при задержании и был ликвидирован в результате принятых мер.

Кадры здания, где скрывался один из нападавших на гипермаркет в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Кадры здания, где скрывался один из нападавших на гипермаркет в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Кадры здания, где скрывался один из нападавших на гипермаркет в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Кадры здания, где скрывался один из нападавших на гипермаркет в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Кадры здания, где скрывался один из нападавших на гипермаркет в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Кадры здания, где скрывался один из нападавших на гипермаркет в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Кадры здания, где скрывался один из нападавших на гипермаркет в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Кадры здания, где скрывался один из нападавших на гипермаркет в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости