В Баку из платежного терминала украли 29 тысяч манатов (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Кража была совершена из одного из платежных терминалов, расположенных в Наримановском районе Баку. Неизвестный взломал терминал и похитил около 29 тысяч манатов.

Как сообщили во вторник Trend в МВД Азербайджана, кража была зафиксирована камерами видеонаблюдения. В результате операции, проведенной сотрудниками Наримановского районного управления полиции, был опознан и задержан Рашад Сулейманов, подозреваемый в совершении преступления. По факту ведется расследование.

"Если есть другие граждане, пострадавшие от противоправных действий Рашада Сулейманова, они могут сообщить об этом в территориальные органы полиции, в колл-центр службы "102" МВД и на официальные страницы министерства в социальных сетях", - говорится в сообщении ведомства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)