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Предотвращена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)

Происшествия Материалы 5 апреля 2023 12:14 (UTC +04:00)
Предотвращена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Предотвращена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Как сообщает в среду Trend, в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, 4 апреля на территории службы пограничного отряда "Горадиз" пограничных войск ГПС была пресечена контрабанда наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

В результате проведенных оперативных обысков было обнаружено и изъято 16 килограммов марихуаны и 1 300 психотропных таблеток Метадон М40.

Оперативно-следственные мероприятия по данному факту продолжаются .

Предотвращена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)
Предотвращена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)
Предотвращена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)
Предотвращена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)
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