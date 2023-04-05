Предотвращена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Предотвращена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Как сообщает в среду Trend, в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, 4 апреля на территории службы пограничного отряда "Горадиз" пограничных войск ГПС была пресечена контрабанда наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

В результате проведенных оперативных обысков было обнаружено и изъято 16 килограммов марихуаны и 1 300 психотропных таблеток Метадон М40.

Оперативно-следственные мероприятия по данному факту продолжаются .