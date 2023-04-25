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В Билясуваре из-под завалов в здании, где произошел взрыв, извлечено тело одного человека (ФОТО/ВИДЕО)

Происшествия Материалы 25 апреля 2023 01:01 (UTC +04:00)
В Билясуваре из-под завалов в здании, где произошел взрыв, извлечено тело одного человека (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - В Билясуваре силы Министерства по чрезвычайным ситуациям извлекли тело одной женщины из под завалов в здании, где ранее произошел взрыв, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"В целом, в результате поисково-спасательной операции, проведенной МЧС в связи со взрывом, из-под завалов живыми спасены два человека, обнаружено и передано по назначению тело одного человека", - сообщили в министерстве.

Напомним, что в понедельник в Билясуваре произошел взрыв на последнем этажа пятиэтажного жилого здания. В результате взрыва обрушились потолок квартиры и крыша здания.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

В Билясуваре из-под завалов в здании, где произошел взрыв, извлечено тело одного человека (ФОТО/ВИДЕО)
В Билясуваре из-под завалов в здании, где произошел взрыв, извлечено тело одного человека (ФОТО/ВИДЕО)
В Билясуваре из-под завалов в здании, где произошел взрыв, извлечено тело одного человека (ФОТО/ВИДЕО)
В Билясуваре из-под завалов в здании, где произошел взрыв, извлечено тело одного человека (ФОТО/ВИДЕО)
В Билясуваре из-под завалов в здании, где произошел взрыв, извлечено тело одного человека (ФОТО/ВИДЕО)
В Билясуваре из-под завалов в здании, где произошел взрыв, извлечено тело одного человека (ФОТО/ВИДЕО)
В Билясуваре из-под завалов в здании, где произошел взрыв, извлечено тело одного человека (ФОТО/ВИДЕО)
В Билясуваре из-под завалов в здании, где произошел взрыв, извлечено тело одного человека (ФОТО/ВИДЕО)
В Билясуваре из-под завалов в здании, где произошел взрыв, извлечено тело одного человека (ФОТО/ВИДЕО)
В Билясуваре из-под завалов в здании, где произошел взрыв, извлечено тело одного человека (ФОТО/ВИДЕО)
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