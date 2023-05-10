В здании общежития в Баку произошел взрыв, есть погибший (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На горячую линию МЧС «112» поступила информация о взрыве в здании общежития на улице И. Анашкина, поселка Бакиханова Сабунчинского района города Баку.

Как сообщает Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана, в связи с поступившей информацией к месту происшествия были немедленно привлечены силы Службы спасения особого риска и Государственной противопожарной службы МЧС.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия установлено, что по предварительной версии, в результате утечки бытового газа, не сопровождавшейся пожаром, произошли взрыв и разрушения на первом этаже двухэтажного здания общежития.

Силы МЧС извлекли из-под завалов тело одного человека, в результате инцидента два человека получили ранения.

Необходимые меры безопасности на месте приняты силами МЧС.

Ведется расследование происшествия.