Пожар на Сумгаитском железнодорожном вокзале потушен (ВИДЕО) (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Пожар на Сумгаитском железнодорожном вокзале потушен.

Как передает Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана, в результате пожара сгорели компрессор кондиционера на крыше административного здания Сумгайытского железнодорожного вокзала, облицовка стен и электрические кабели.

Во время пожара пожарные эвакуировали в безопасную зону 10 человек.

22:46 (GMT+4) На Сумгаитском железнодорожном вокзале вспыхнул пожар.

Как передает Trend, к месту происшествия привлечены подразделения пожарной охраны МЧС Азербайджана.