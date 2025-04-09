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Зафиксировано извержение грязевого вулкана Локбатан

Происшествия Материалы 9 апреля 2025 14:05 (UTC +04:00)
Зафиксировано извержение грязевого вулкана Локбатан

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Сеть сейсмического мониторинга грязевых вулканов Республиканского центра сейсмологической службы НАНА зафиксировала 9 апреля очередное извержение грязевого вулкана Локбатан.

Об этом Trend сообщили в Центре сейсмологической службы.

Отмечается, что первая фаза извержения была зафиксирована в 04:04 по местному времени, вторая фаза - в 05:20, третья - в 05: 31. Продолжительность извержения составила 3 минуты, глубина - 4 км.

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