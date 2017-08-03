Родителей армянских солдат запугивают, чтобы они не раскрывали правду об ужасах творящихся в армии Армении

3 августа 2017 15:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Наибольшее число правонарушений в армянской армии приходится на долю преступлений в отношении военнослужащих, совершаемых на почве неуставных отношений.

Несмотря на неоднократные обращения в министерство обороны Армении родителей военнослужащих, получающих телесные повреждения во время таких инцидентов, предотвратить подобные явления не представляется возможным.

На днях в одной из воинских частей армянской армии, расположенной в Агдере, произошел спор между двумя военнослужащими. Не выдержав оскорблений и физического давления, рядовой по фамилии Галустян ночью, когда личный состав отдыхал, вылил кипяток на голову издевающимся над ним спавшему солдату.

В результате инцендента, пострадавший военнослужащий, имя которого не раскрывается, срочно был госпитализирован из-за полученных тяжелых ожогов различной степени тяжести.

Недавно несколько армянских военнослужащих из другой части также были госпитализированы в военный госпиталь в Ханкенди с телесными повреждениями различной степени.

Так, два офицера, служащих в одной из воинских частей, расположенной в Мадагизе, после принятия чрезмерно большого количества спиртного безо всяких оснований стали избивать солдат. Подвергшиеся физическому насилию во время происшествия молодые солдаты Размик Погосян, Армен Егизарян, Мхитар Хайриян, Самвел Манукян, Карапет Торосян были отправлены в Главное следственное управление в Ханкенди для дачи показаний.

Еще одним происшествием стало избиение командиром звена по фамилии Суварян рядового по имени Ерванд Гаспарян, отказавшегося подчиниться команде «Встать!». Возмущенные таким отношением к их сыну родители пожаловались в командование. Однако после того, как их припугнули местные командиры, родители солдата были вынуждены забрать свою жалобу обратно, опасаясь, что в отношении их сына и дальше могут применяться подобные жесткие методы воздействия.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
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