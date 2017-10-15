Настало время обдумывать решение нагорно-карабахского конфликта, а не тратить деньги на вооружение - Ариэль Коэн

БАКУ /Trend/ - Настало время обдумывать решение нагорно-карабахского конфликта, а не тратить деньги на вооружение. Об этом Trend сказал директор Центра энергии, природных ресурсов и геополитики, ведущий эксперт Института анализа глобальной безопасности, основатель компании International Market Analysis Ариэль Коэн.

"Армения за последние годы приобрела большое количество вооружения из России, Азербайджан, в свою очередь, также приобрел его на сумму до 5 миллиардов долларов, по количеству почти равному израильскому вооружению", - сказал Коэн.

Эксперт также отметил, что по количеству и качеству закупаемого вооружения Армения не сможет сравниться с Азербайджаном.

"100 миллионов долларов не повлияют на отставание Армении от Азербайджана по арсеналу", - сказал Коэн, подчеркнув, что настало время решить этот затянувшийся конфликт.

За последние годы Азербайджан, помимо закупки вооружения у России, начал развивать военно-техническое сотрудничество с Пакистаном, Турцией и Израилем.

Россия, предоставляя Армении кредит на сумму 100 миллионов долларов США на покупку вооружения, нарушает свои обязательства в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ и не соблюдает принципа нейтралитета, который имеет первостепенное значение для справедливого разрешения конфликта.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.