Альтернативы мирному разрешению нагорно-карабахского конфликта нет - МИД Польши (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Уважение принципов международного права, в том числе территориальной целостности государств, является краеугольным камнем глобальной и европейской безопасности. Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

"Пренебрежение и даже нарушение правил, которые можно наблюдать на постсоветском пространстве, являются источником международной напряженности и примером отсутствия ответственности за мир, безопасность и благополучие будущих поколений. Мы прекрасно это понимаем, потому что мы заплатили кровью за нарушение правил некоторыми государствами и стали жертвами Второй мировой войны", - сказал министр.

Ващиковский напомнил о том, что в 2018 году Польша станет непостоянным членом в Совете Безопасности ООН и сказал, что страна рассматривает вопрос о том, как можно использовать это, чтобы выделить глобальные проблемы, являющиеся самыми важными, включая предотвращение конфликтов и новых угроз миру и безопасности.

"Альтернативы мирному разрешению конфликтов на основе диалога и уважения международного права нет. Это относится и к нагорно-карабахскому конфликту, и оккупированным территориям, в том числе к резолюциям ООН. Минская группа еще не совершенна, но на данный момент это единственный способ приблизиться к решению. Другого варианта мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, как достижение компромисса нет, и мы рассчитываем на сопредседателей в этом отношении", - добавил глава МИД Польши.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Гюльгыз Мурадова)