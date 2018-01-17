Газета İl Giornale: Опыт Италии и модель Alto Adice могут внести вклад в решение нагорно-карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - Во влиятельной итальянской газете İl Giornale опубликована статья главного исследователя мозгового центра “Nodo di Gordio” профессора Андреа Марчилиано об ожиданиях от председательства Италии в ОБСЕ по вопросу урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта под заголовком «Италия в ОБСЕ. Надежды и перспективы для будущего Кавказа».

В своей статье автор пишет, что несмотря на то, что известие о председательстве Италии в ОБСЕ в 2018 году фактически было безмолвно встречено местными медиа, крайне перегруженными темой парламентских выборов и экономическими дебатами, речь идет о событии большой значимости, сделавшем Италию центром внимания международной общественности, и председательство в ОБСЕ предоставляет Италии хорошую возможность завоевать большой авторитет и защитить свои интересы на международной арене.

Продолжая анализ, автор отмечает, что одним из вопросов, с которым Италия столкнется в период председательства в ОБСЕ, будет продолжающийся долгие годы армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. Рассказывая об истории конфликта, профессор Марчилиано пишет, что конфликт пришелся на последние годы СССР, что армянская община Нагорного Карабаха, являющегося исторической территорией Азербайджана, выступила с претензией о передаче региона Армении, что это было поддержано армянской стороной. Автор пишет, что армянские вооруженные силы при военной помощи третьих сторон оккупировали не только Нагорный Карабах, но и семь прилегающих районов Азербайджана, что Армения действительно совершила «этническую чистку», сделав более одного миллиона азербайджанцев беженцами, и что Европа просто безучастно наблюдает за этим.

Отметив, что ситуация продолжает оставаться неизменной и этот замороженный конфликт периодически разгорается, автор подчеркивает, что, несмотря на многочисленные резолюции ООН, осуждающие военную агрессию, требующие возвращения в свои дома беженцев и вынужденных переселенцев, восстановления суверенитета на оккупированных азербайджанских территориях и решения конфликта переговорным путем, документы различных международных структур, до сих пор никакого результата нет, более того, Минская группа ОБСЕ, учрежденная мандатом ООН для решения этой проблемы, практически бездействует из-за особых интересов Франции, России и США, являющихся сопредседателями этой группы.

Автор пишет, что Италия, являющаяся членом Минской группы, будучи первым председателем этой группы, выдвинула предложения для решения конфликта между Баку и Ереваном и подготовила график срочных мер, предусматривающих вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана согласно резолюциям СБ ООН, но, к сожалению, этими предложениями пренебрегли.

Подчеркивается, что Италия, исходя из опыта и предложив свою модель Alto Adice, может внести вклад в решение конфликта. Это решение может состоять в том, что оккупированные территории будут возвращены Азербайджану, что будет восстановлена территориальная целостность Азербайджана, что азербайджанские беженцы и вынужденные переселенцы вернутся в свои родные дома и параллельно Нагорному Карабаху в составе Азербайджана будет предоставлена широкая автономия, обеспечивающая безопасность армянского меньшинства при международных гарантиях.

Поясняя, что Alto Adice - это такой статус автономии, профессор Марчилиано отмечает, что германоязычное меньшинство, проживающее в этом регионе, считается меньшинством в Европе, больше всего защищаемым международными наблюдателями.

Автор пишет, что в силу этих причин председательство Рима в ОБСЕ порождает много ожиданий и перспектив и в этом аспекте официальный Баку положительно оценил включение урегулирования этого конфликта в ряд приоритетов Италии, являющейся действующим председателем ОБСЕ, и, напоминая о прошлых предложениях Италии как первого председателя Минской группы, выражает надежду, что в статусе действующего председателя ОБСЕ Италия продемонстрирует последовательность своей позиции для выполнения требований соответствующих резолюций ООН, а также призвал все государства-участники полностью соблюдать принципы и обязательства ОБСЕ как основное условие для восстановления «духа Хельсинки» и мирного решения конфликта.

Рассказывая о крепких отношениях между Италией и Азербайджаном, автор отмечает, что Азербайджан является основным поставщиком нефти в Италию, что нефть транспортируется по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, а также что "Южный газовый коридор" начинается с азербайджанского сектора Каспийского моря и что Трансадриатический трубопровод (ТАР), являющийся последней частью этого коридора, превратит Италию в основной узел для транспортировки природного газа в Южную Европу.

Автор статьи подчеркивает, что для геополитического баланса в мире важно, положив конец нагорно-карабахскому конфликту, обеспечить мир в Кавказском регионе, стратегическую роль, которую Кавказ, и в частности Азербайджан, играет в новых транспортных и коммуникационных проектах, рассказывает о важности недавно запущенной железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, которая соединит восток Китая со Средиземноморским бассейном, приведет в движение всю Евразийскую систему, что эта дорога является составной частью такого гигантского проекта, как Шелковый путь - «Один пояс, один путь», от которого будет зависеть будущее благополучие Средиземного моря и всей Европы.

В своей статье автор особо подчеркивает, что эти коммуникационные и энергетические линии проходят по территориям, близко расположенным к зоне нагорно-карабахского конфликта, и в случае возобновления военных действий вся эта инфраструктура может пострадать и это невозможно будет предотвратить.

В заключение автор подчеркивает, что в Армении силы, влияющие на общественное мнение, стали предупреждать об ущербе, который из-за конфликта наносит Еревану изоляция от процессов, идущих сегодня на Кавказе, и что этот момент тоже может создать возможности для дипломатического решения конфликта.

Со статьей можно ознакомиться здесь:

http://www.ilgiornale.it/news/mondo/l-italia-all-osce-speranze-e-prospettive-futuro-caucaso-1483746.html

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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