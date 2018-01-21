Минобороны Азербайджана: Информация о нанесении по армянским позициям ударов азербайджанскими беспилотниками ложная

21 января 2018 10:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Распространенная информация о том, что, якобы, Азербайджан применил беспилотные летательные аппараты, обстреляв позиции армян из минометных снарядов, не имеет никакого основания и эта информация ложная, сообщили Trend в воскресенье в министерстве обороны Азербайджана.

Армянские СМИ распространяют об этом не соответствующую действительности информацию.

"Армяне распространили подобную дезинформацию сразу после того, как мы сообщили об обстреле со стороны врага азербайджанских сел. Сообщаем, что Азербайджанская армия полностью соблюдает режим прекращения огня на линии фронта. Если бы, как утверждает противник, нами были предприняты подобные действия, то армянские войска понесли бы большие потери", - говорится в сообщении.

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