Представители МККК навестили азербайджанских заложников

БАКУ Trend/ - Представители Международного комитета Красного Креста в очередной раз посетили азербайджанских заложников, которые были задержаны в ходе нагорно-карабахского конфликта, сообщила Trend в понедельник глава отдела по связям с общественностью МККК Илаха Гусейнова.

По ее словам, во время посещения был проведен мониторинг условий их содержания и обращения с ними.

Представители структуры также посетили армянских заложников, задержанных азербайджанской стороной.

Напомним, что в июле 2014 года во время проведенной армянским спецназом операции в селе Шаплар оккупированного Кельбаджарского района был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров были взяты в заложники. Все они хотели посетить родные места и могилы своих родственников. В отношении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова было возбуждено уголовное дело. Затем так называемый "суд" приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

В феврале этого года при неизвестных обстоятельствах гражданин Азербайджана Эльнур Гусейнзаде был взят в заложники армянами в направлении села Талыш.

В Азербайджане содержатся армянские диверсанты Арсен Багдасарян, задержанный 26 декабря 2014 года, и Завер Карапетян (задержан 20 июня 2017 года). Приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям в 2015 году Багдасарян осужден на 15 лет лишения свободы.

Завер Карапетян был задержан при попытке разведывательно-диверсионной группы вооруженных сил Армении нарушить линию обороны ВС Азербайджана. Он признался, что проживает в селе Довех Ноемберянского района Армении и на платной основе был привлечен к боевому дежурству.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)