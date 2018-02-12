Представители МККК навестили азербайджанских заложников

12 февраля 2018 18:01 (UTC+04:00)

БАКУ Trend/ - Представители Международного комитета Красного Креста в очередной раз посетили азербайджанских заложников, которые были задержаны в ходе нагорно-карабахского конфликта, сообщила Trend в понедельник глава отдела по связям с общественностью МККК Илаха Гусейнова.

По ее словам, во время посещения был проведен мониторинг условий их содержания и обращения с ними.

Представители структуры также посетили армянских заложников, задержанных азербайджанской стороной.

Напомним, что в июле 2014 года во время проведенной армянским спецназом операции в селе Шаплар оккупированного Кельбаджарского района был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров были взяты в заложники. Все они хотели посетить родные места и могилы своих родственников. В отношении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова было возбуждено уголовное дело. Затем так называемый "суд" приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

В феврале этого года при неизвестных обстоятельствах гражданин Азербайджана Эльнур Гусейнзаде был взят в заложники армянами в направлении села Талыш.

В Азербайджане содержатся армянские диверсанты Арсен Багдасарян, задержанный 26 декабря 2014 года, и Завер Карапетян (задержан 20 июня 2017 года). Приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям в 2015 году Багдасарян осужден на 15 лет лишения свободы.

Завер Карапетян был задержан при попытке разведывательно-диверсионной группы вооруженных сил Армении нарушить линию обороны ВС Азербайджана. Он признался, что проживает в селе Довех Ноемберянского района Армении и на платной основе был привлечен к боевому дежурству.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Qurumun nümayəndələri həmçinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində Azərbaycan tərəfində saxlanılan şəxslərə dəbaş çəkib.

Xatırladaq ki, 2014-cü ilin iyul ayında Rusiya vətəndaşı Dilqəm Əsgərov və Azərbaycan vətəndaşı Şahbaz Quliyev Kəlbəcərdə öz ata-baba yurdlarını ziyarət etmək istəyərkən Ermənistan əsgərləri tərəfindən girov götürülüb, Azərbaycan vətəndaşı Həsən Həsənov isə güllələnərək öldürülüb.

İşğal altındakı Dağlıq Qarabağda qurulan qanunsuz "məhkəmə"nin qərarı ilə D.Əsgərov ömürlük, Ş.Quliyev 22 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

Ötən ilin fevral ayında isə Azərbaycan vətəndaşı Elnur Hüseynzadə Tərtər rayonu, Talış kəndi istiqamətində naməlum şəraitdə ermənilər tərəfindən saxlanılıb.

Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycanda iki erməni diversant - Arsen Baqdasaryan və Zaver Karapetyan saxlanılır.

Arsen Baqdasaryan artıq məhkəmə qarşısına çıxarılıb. O, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

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