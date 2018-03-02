После признания представителем армянского лобби Ходжалинского геноцида Армению следует привлечь к ответственности - депутат

БАКУ /Trend/ - Признание по Ходжалинскому геноциду, сделанное одним из руководителей армянского лобби в США, - серьезный сигнал для международной общественности о том, чтобы Армения предстала перед военным трибуналом.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Эльман Насиров.

Напомним, что признание было сделано в ходе слушаний, посвященных 30-летию сумгайытских событий, поощрению экономических связей между штатом Калифорния и Арменией и выводу из Турции инвестиций Калифорнии, которые прошли в сенате Калифорнии при организации радикального армянского лобби в США.

Насиров отметил, что после слушаний проживающие в Калифорнии молодые члены азербайджанской общины, резко выступив на прекрасном английском и приведя факты, разоблачили прозвучавшую лживую информацию.

«Они поставили в затруднительное положение и сенаторов, и выступившего представителя армянского лобби, задав им вопросы о том, почему, когда затрагиваются сумгайытские события, нигде не говорится о Ходжалинской трагедии, об одном миллионе беженцев и вынужденных переселенцев, изгнанных с родных земель в результате агрессии Армении против Азербайджана, о том, почему от азербайджанской общины никто не был приглашен для выступления и почему к вопросам одностороннее отношение», - сказал Насиров.

Депутат подчеркнул, что перед этими серьезными аргументами проармянские сенаторы и представители армянского лобби оказались в затруднительном положении.

«Попав в не менее затруднительное положение, директор по Западному региону США Американской армянской ассамблеи Михран Тумаджан своими высказываниями признал ложь армян. До сих пор и армянское руководство, и его покровители различными путями пытались показать, что Армения не причастна к Ходжалинской трагедии и не участвовала в ней и т.д. Однако в этот раз один из главных представителей армянского лобби признал, что именно Армения совершила Ходжалинский геноцид. Говоря, что «армянские войска открыли коридор, чтобы гражданское население Ходжалы могло уйти, и часть азербайджанцев смогла уйти через этот коридор, но другие не смогли, потому и произошла такая трагедия», он в действительности признает, что этот геноцид в Ходжалы совершили армянские вооруженные силы. Это признание чрезвычайно важно. Если сегодня отдельные представители армянского лобби в США признают совершение этого геноцида, значит, вслед за этим международное сообщество должны выразить свою конкретную позицию по этому вопросу. Считаю, что это серьезный сигнал для международного сообщества, международных организаций, чтобы Армения предстала перед военным трибуналом», - сказал Насиров.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го советского мотострелкового полка осуществили акт геноцида против жителей азербайджанского города Ходжалы. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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