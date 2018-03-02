После признания представителем армянского лобби Ходжалинского геноцида Армению следует привлечь к ответственности - депутат

2 марта 2018 15:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Признание по Ходжалинскому геноциду, сделанное одним из руководителей армянского лобби в США, - серьезный сигнал для международной общественности о том, чтобы Армения предстала перед военным трибуналом.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Эльман Насиров.

Напомним, что признание было сделано в ходе слушаний, посвященных 30-летию сумгайытских событий, поощрению экономических связей между штатом Калифорния и Арменией и выводу из Турции инвестиций Калифорнии, которые прошли в сенате Калифорнии при организации радикального армянского лобби в США.

Насиров отметил, что после слушаний проживающие в Калифорнии молодые члены азербайджанской общины, резко выступив на прекрасном английском и приведя факты, разоблачили прозвучавшую лживую информацию.

«Они поставили в затруднительное положение и сенаторов, и выступившего представителя армянского лобби, задав им вопросы о том, почему, когда затрагиваются сумгайытские события, нигде не говорится о Ходжалинской трагедии, об одном миллионе беженцев и вынужденных переселенцев, изгнанных с родных земель в результате агрессии Армении против Азербайджана, о том, почему от азербайджанской общины никто не был приглашен для выступления и почему к вопросам одностороннее отношение», - сказал Насиров.

Депутат подчеркнул, что перед этими серьезными аргументами проармянские сенаторы и представители армянского лобби оказались в затруднительном положении.

«Попав в не менее затруднительное положение, директор по Западному региону США Американской армянской ассамблеи Михран Тумаджан своими высказываниями признал ложь армян. До сих пор и армянское руководство, и его покровители различными путями пытались показать, что Армения не причастна к Ходжалинской трагедии и не участвовала в ней и т.д. Однако в этот раз один из главных представителей армянского лобби признал, что именно Армения совершила Ходжалинский геноцид. Говоря, что «армянские войска открыли коридор, чтобы гражданское население Ходжалы могло уйти, и часть азербайджанцев смогла уйти через этот коридор, но другие не смогли, потому и произошла такая трагедия», он в действительности признает, что этот геноцид в Ходжалы совершили армянские вооруженные силы. Это признание чрезвычайно важно. Если сегодня отдельные представители армянского лобби в США признают совершение этого геноцида, значит, вслед за этим международное сообщество должны выразить свою конкретную позицию по этому вопросу. Считаю, что это серьезный сигнал для международного сообщества, международных организаций, чтобы Армения предстала перед военным трибуналом», - сказал Насиров.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го советского мотострелкового полка осуществили акт геноцида против жителей азербайджанского города Ходжалы. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Ходжалинский геноцид - пример жестокости, беспощадности и безнаказанности в современном мире - депутат
Политика 26 февраля 18:01
В Азербайджане нет цензуры, а потому не может быть проблем в сфере прав и свобод человека - депутат
Политика 24 января 17:11
Создание обстановки доверия непосредственно влияет на переговоры – азербайджанский депутат
Политика 19 января 15:45
Позиция по Иерусалиму является выражением независимой политики Азербайджана - депутат
Политика 23 декабря 2017 11:13
Назначение Микаила Джаббарова министром по налогам является частью реформ по усовершенствованию администрирования в этой области - депутат
Политика 7 декабря 2017 23:00
Доклад финансового холдинга ING по Азербайджану отражает действительность - депутат
Политика 6 декабря 2017 20:13
"Сердце Азии - Стамбульский процесс» является удачной платформой для доведения до мира реалий Азербайджана - депутат
Точка зрения 2 декабря 2017 11:52
Политика Президента Ильхама Алиева по ЕС обеспечила результат - депутат
Точка зрения 25 ноября 2017 14:14
Армения столкнулалсь с тяжелыми последствиями политики, зашедшей в тупик - азербайджанский депутат
Политика 17 ноября 2017 18:46
Придя к власти, ПЕА сыграла важную роль в формировании политической культуры Азербайджана - депутат
Политика 15 ноября 2017 22:54
Трехсторонняя встреча президентов Азербайджана, России и Ирана вносит большой вклад в укрепление сотрудничества и безопасности в регионе - депутат
Политика 2 ноября 2017 15:28
Запуск БТК - шаг, служащий сотрудничеству в регионе - депутат
Политика 31 октября 2017 13:40
Открытие БТК обеспечит дальнейший экономический рост в Азербайджане - депутат
Политика 31 октября 2017 12:09
Президент Ильхам Алиев рассказал участникам саммита D-8 об агрессии Армении в отношении Азербайджана и ее тяжелых последствиях - депутат
Политика 21 октября 2017 15:33
Армянская провокация в Брюсселе после женевских переговоров - это попытка нанести удар по мирному процессу - депутат
Политика 20 октября 2017 17:24
Саргсян по-прежнему в своем амплуа - депутат
Политика 19 октября 2017 10:31
Слушания по Нагорному Карабаху в Хельсинкской комиссии служат интересам Армении - депутат
Нагорно-карабахский конфликт 17 октября 2017 15:00
Безнаказанность лиц, незаконно посетивших Нагорный Карабах, может негативно повлиять на азербайджано-турецкие связи - депутат
Нагорно-карабахский конфликт 16 октября 2017 13:26