Военная прокуратура: В результате армянской оккупации территорий Азербайджана нанесен материальный ущерб в размере более $818 млрд

БАКУ /Trend/ - По предварительным подсчетам, материальный ущерб в результате оккупации азербайджанских территорий вооруженными силами Армении составляет 818, 880 миллиардов долларов. Об этом, выступая в среду на научно-практической конференции, посвященной 100-летней годовщине геноцида азербайджанцев 1918 года, сказал начальник Особого следственного отдела Военной прокуратуры Азербайджана Эмиль Тагиев.

По его словам, до сегодняшнего дня в отношении лиц, совершивших преступления против человечности, а также военные преступления, были приняты решения о привлечении в качестве виновных - по Ходжалинскому геноциду 39 лиц, по Гарадагскому геноциду - 12, по геноциду в Баганис-Айрыме -12, по геноциду в Мешели - 9, по геноциду в Керкиджахане - 47, по фактам пыток - 35, по фактам терроризма - 3, а также 133 лица, совершивших преднамеренные убийства, преступления, связанные с бандитизмом и др., по статьям 103 (геноцид), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 113 (применение пыток), 115 (нарушение законов и обычаев войны) и 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов) УК Азербайджана.

Тагиев отметил, что в отношении этих лиц избрана мера пресечения в виде ареста, и в Национальное бюро Интерпола в Азербайджане и МВД представлены соответствующие документы для их розыска.

В ходе следствия было выполнено свыше 75 тысяч следственных действий, в рамках которых 5 тысяч человек были допрошены в качестве пострадавшего лица или юридического правопреемника юридического лица, шесть тысяч человек - в качестве свидетелей, 18 236 человек были признаны в качестве истцов, проведено более 1000 различных экспертиз.

Тагиев добавил, что назначена комплексная судебная экспертиза для установления на основании международных стандартов нанесенного материального ущерба. «Вынесение заключения поручено Рабочей группе по оценке потерь в результате оккупации азербайджанских территорий армянскими вооруженными силами. В настоящее время продолжается работа по привлечению к уголовной ответственности лиц, участвовавших и организовавших перечисленные преступления», - сказал он.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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