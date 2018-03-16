Военные учения еще раз доказали, что армия Азербайджана достигла высоких показателей в оперативной и боевой подготовке - министр (FOTO)

БАКУ /Trend/ - По итогам широкомасштабных учений ВС Азербайджана состоялось совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова с участием руководства министерства, командиров и начальников штабов объединений и соединений, в том числе ответственных офицеров.

Об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, опубликованном в пятницу.

Выступивший на совещании министр обороны, проанализировав итоги широкомасштабных учений, проведенных в соответствии с планом, утвержденным Президентом, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, подчеркнул, что в ходе учений, проведенных на различных полигонах и учебных участках, все поставленные задачи были успешно выполнены.

Высоко оценив боевую и морально-психологическую подготовку личного состава, министр отметил, что в ходе учений оперативная подготовка органов управления и войск была усовершенствована и поднята на качественно новый уровень. Все привлеченные к учениям штабы выполнили поставленные задачи.

Министр подчеркнул, что в ходе практического выполнения тактических действий соединения и воинские части продемонстрировали высокий уровень подготовки. Это свидетельствует о том, что на этих учениях азербайджанская армия достигла высоких показателей в оперативной и боевой подготовке.

Отметив, что учения прошли на высоком уровне, генерал-полковник Гасанов, подчеркнул важность проведения подобных учений и довел до участников совещания соответствующие задачи, возложенные Верховным главнокомандующим на азербайджанскую армию.

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