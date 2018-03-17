ВС Азербайджана завершили широкомасштабные учения (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Личный состав, вооружение и военная техника азербайджанской армии, участвовавшие в широкомасштабных учениях, вернулись в пункты постоянной дислокации, говорится в субботу в сообщении минобороны.

После прибытия вся техника и вооружение прошли соответствующие обслуживание, проведены комплексные работы по доукомплектованию материально-техническими средствами и постановке на хранение.

Напомним, что согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, 12 марта начались широкомасштабные учения с участием различных видов, родов войск, объединений и соединений азербайджанской армии.

К учениям были привлечены до 25 000 военнослужащих личного состава, до 250 единиц танков и другой бронетехники, до 1000 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 50 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

Учения завершились сегодня.

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