Содействие в урегулировании нагорно-карабахского конфликта относится к числу приоритетов России – МИД

БАКУ /Trend/ - Содействие в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта относится к числу приоритетов России, сказали порталу "Москва-Баку" в министерстве иностранных дел России.

«Содействие в урегулировании, в частности, нагорно-карабахского конфликта относится к числу наших приоритетов, зафиксированных в Концепции внешней политики Российской Федерации. Будем продолжать вести посредническую работу с учетом российского сопредседательства в Минской группе ОБСЕ, а также договоренностей, достигнутых с руководством Азербайджана и Армении в трехстороннем формате», - сказали в МИД.

В ведомстве также отметили, что Россию и Азербайджан связывают стратегические партнерские отношения, в основе которых лежат принципы равноправия и добрососедства, вековые традиции дружбы, общие история и культура, переплетенные воедино судьбы миллионов людей.

«Связи между двумя братскими народами имеют богатую историю, уходят корнями в глубь веков. Мы последовательно выступаем за дальнейшее всестороннее и взаимовыгодное развитие политических, торгово-экономических и гуманитарных связей с Азербайджаном. Убеждены, что российско-азербайджанское партнерство отвечает коренным интересам народов наших стран, служит делу стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе», - сказали в МИД России.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

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