ВС Армении нарушили режим прекращения огня 97 раз за сутки

22 апреля 2018 09:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 97 раз, сообщает в воскресенье министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского и Иджеванского районов, в селе Мосесгех Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Гаймаглы и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селе Агдам Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Немирли, Шураабад, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Сарыджалы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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