Армения - единственный член Совета Европы, оккупирующий территории другого государства – азербайджанский депутат

23 апреля 2018 19:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Армения является единственным государством-членом Совета Европы, которое в течение 25 лет оккупирует территории другого государства, сказала в понедельник депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова в ходе весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

«Армения осуществила массовое убийство азербайджанцев и продолжает проводить оккупационную политику. Это для европейского сообщества - черное пятно, и мы, как европейцы, обязаны принимать соответствующие меры», - сказала она.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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