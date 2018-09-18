Правительство Армении нагнетает обстановку собственными непрофессиональными действиями - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Правительство Армении нагнетает обстановку собственными непрофессиональными действиями, сказал во вторник Trend и Azernews известный российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов.

Эксперт отметил, что московские заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что в будущем Нагорный Карабах станет частью Армении абсолютно популистские и беспочвенны и не опираются на современную политическую действительность.

«Более того, на мой взгляд, такие заявления являются абсолютно провокационными на фоне титанических усилий Москвы решить конфликт мирным путём. Пашинян хочет понравиться тем силам армянского истеблишмента, которые ратуют за войну с Азербайджаном. И это является большой ошибкой премьера, учитывая, что он хочет и дальше иметь стратегический союз с Россией», - сказал эксперт.

Михайлов отметил, что независимо от политических изменений в Армении, и, в частности, абсолютно неконструктивного поведения в этом вопросе нынешнего руководства Еревана, вопрос мирного разрешения нагорно-карабахского конфликта, прежде всего, важен для России, которая хочет стать гарантом безопасности мира в регионе.

«Мне сложно ответить на вопрос адекватности восприятия Николом Пашиняном истинной ситуации в нагорно-карабахском вопросе. Он вряд ли будет лучшим переговорщиком для Баку. Нынешнее правительство Армении только и делает то, что нагнетает обстановку собственными непрофессиональными действиями, то пытается сразу наладить диалог с Москвой, декларируя многовековую дружбу, но, на мой взгляд, играя этим фактором», - сказал эксперт.

Стоит также учитыват, по словам Михайлова, глобальное партнерство Москвы и Баку по многим направлениям, что является важным фактором для мирного разрешения конфликта уже в ближайшее время.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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