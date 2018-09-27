Новое руководство Армении своими противоречивыми заявлениями показывает нежелание урегулировать нагорно-карабахский конфликт - глава МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Новое руководство Армении своими противоречивыми заявлениями показывает нежелание урегулировать нагорно-карабахский конфликт. Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая на министерской конференции Движения неприсоединения на тему "Поддержка целей и принципов устава ООН: к мирной культуре".

"Принцип недопустимости применения силы для приобретения территории и обязательство признания ситуаций, сложившихся в результате серьезных нарушений международного права, должны быть применены и усилены в универсальном виде и безоговорочно. Позиция Азербайджана по рассматриваемой теме известна и источниками этой позиции страны наряду с другими факторами, являются вооруженная агрессия, этническая чистка и военная оккупация со стороны Армении", - сказал Мамедъяров.

Министр с сожалением отметил, что сегодня у него нет хорошей новости в связи с урегулированием конфликта между Арменией и Азербайджаном.

"Новое руководство Армении своими противоречивыми и безответственными заявлениями показывает нежелание урегулировать конфликт. Такой провокационный подход не даст положительное развитие процессу переговоров и еще более ухудшит ситуацию, которая напряженная на месте. Мы призываем международное сообщество действовать в соответствии с нормами международного права и направить серьезное послание Армении для выполнения соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, принятых в связи с урегулированием армяно-азербайджанского конфликта", - сказал министр.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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