МГ ОБСЕ: Сопредседатели приветствуют все усилия для урегулирования нагорно-карабахского конфликта (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ приветствуют все усилия сторон нагорно-карабахского конфликта для снижения напряженности и мирного урегулирования конфликта.

Об этом сказали Trend в среду в ОБСЕ, отвечая на вопрос о возможном влиянии недавнего разговора между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Душанбе на процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Сопредседатели поддерживают любые договоренности сторон, способствующие достижению этой цели, и готовы оказать любую, и всю необходимую посредническую помощь, чтобы помочь сторонам прийти к долгосрочному всеобъемлющему урегулированию», - сказали в ОБСЕ.

Отметим, что на полях саммита СНГ в Душанбе состоялся разговор между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Стороны выразили приверженность переговорам по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, укреплению режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения войск и на границе между Арменией и Азербайджаном.

Также стороны решили выработать механизмы по установлению оперативной связи между соответствующими структурами.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

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