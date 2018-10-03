Бахар Мурадова: Азербайджан хочет видеть со стороны Армении адекватного представителя в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - Азербайджан хочет видеть со стороны Армении адекватного представителя в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом в среду сказала вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Бахар Мурадова.

Мурадова подчеркнула, что было вполне очевидно, что неизбежно возникнут требования об отставке премьер-министра Армении Николы Пашиняна. «Если вспомнить процесс его избрания премьер-министром, то следует напомнить, что в этом не были заинтересованы ни сегодняшний парламент, ни правительственные органы, ни находящиеся у власти политические силы. Избрание Пашиняна премьер-министром не устранило имеющиеся проблемы, наоборот, еще больше углубило их. Это открыто проявляет себя в процессах, наблюдаемых в Армении. Для политика очень важно обладать опытом, навыками и умением делать дипломатические ходы. У Пашиняна очень низкий уровень этих возможностей, так что у оппонентов неизбежно возникнет желание взять реванш. Недовольные политические силы в Армении, обостряя ситуацию в стране, намереваются вернуть прежние свои возможности, и не собираются в этой борьбе жертвовать своими возможностями ради Пашиняна. И это противостояние будет лишь накаляться», - отметила вице-спикер.

Мурадова добавила, что Азербайджан хочет видеть с армянской стороны адекватного представителя в вопросе урегулировании нагорно-карабахского конфликта. «Приход к власти той или иной политической силы это внутреннее дело Армении, однако, независимо от того, кто придет там к власти, Азербайджан хочет оказаться за столом переговоров с нормальным политиком, способном быть адекватной стороной переговоров в решении нагорно-карабахской проблемы», - отметила вице-спикер.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.