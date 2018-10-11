В ходе третьей встречи спикеров парламентов стран Евразии был поднят нагорно-карабахский вопрос

БАКУ /Trend/ - В ходе третьей встречи председателей парламентов стран Евразии был поднят нагорно-карабахский вопрос.

Выступивший на встрече председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Огтай Асадов отметил, что благополучное будущее народов, проживающих на Евразийском континенте, может быть построено лишь на основе взаимного экономического сотрудничества, добрососедских отношений, взаимоуважения, гуманизма и толерантности.

Асадов сказал, что войны и очаги конфликтов, разгорающиеся на Евразийском континенте, в том числе армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, продолжают значительно ограничивать возможности развития обширного региона.

«Армянские вооруженные силы на протяжении более 25 лет продолжают оккупацию 20 процентов признанных международным сообществом территорий Азербайджана, то есть Нагорно-Карабахский регион и прилегающие к нему семь районов. В результате этнической чистки из Армении и с оккупированных земель Азербайджана был изгнан один миллион мирных жителей», - отметил спикер парламента.

Асадов также добавил, что в резолюциях № 822, 853, 874 и 884, принятых в 1993 году Советом Безопасности ООН, а также в резолюции № 62/243, принятой в 2008 году Генеральной Ассамблеей ООН, однозначно подтверждены суверенитет, территориальная целостность, неприкосновенность границ Азербайджана и потребован немедленный безоговорочный вывод вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана.

«К сожалению, международные усилия, прилагаемые до сегодняшнего дня для решения конфликта, не принесли никакого эффекта по причине неконструктивной и деструктивной позиции Армении. Всем должно быть ясно, что неурегулирование конфликта является источником постоянной угрозы для мира и стабильности не только в Южно-Кавказском регионе, но и на Евразийском континенте, и во всем мире. Уверен, что в данном вопросе международное сообщество, наконец, должно сказать свое веское слово и конфликт должен быть решен на основе всеми признанных принципов и норм, в частности на основе принципа территориальной целостности государств», - отметил Асадов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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