ВС Армении нарушили режим прекращения огня 27 раз за сутки

12 октября 2018 09:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 27 раз, сообщает в пятницу министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Гызылгаджылы Газахского района, на безымянных высотах на территории Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.
Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гекарх Тертерского района, Баш Карвенд, Джевахирли, Мерзили Агдамского района, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 25 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 11 октября 09:00
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 28 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 10 октября 09:52
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 9 октября 10:11
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 8 октября 10:00
В Азербайджане завершились сборы командиров батальонов (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 7 октября 12:02
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 30 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 5 октября 10:02
Лента новостей
Объем операций на Бакинской фондовой бирже 11 октября превысил 20 млн манатов
Бизнес 10:28
Казахстан с начала года экспортировал более 10 тыс. тонн говядины
Экономика 10:28
Asia Trans Gas объявляет тендер на техобслуживание газопровода «Узбекистан-Китай»
Тендеры 10:18
В Азербайджане подорожали золотые и серебряные слитки
Бизнес 10:10
Турецкая компания построит в Ашхабаде международный медцентр
Бизнес 10:08
В Казахстане появляются новые возможности для реализации масштабных проектов
Экономика 10:08
Ежегодный оборот нефтесервисных услуг в Казахстане составляет $8 млрд
Экономика 10:03
ВВС Турции провели операцию на севере Ирака
Турция 09:52
Цены на азербайджанскую нефть снизились
Энергетика 09:49