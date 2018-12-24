ВС Армении нарушили режим прекращения огня 28 раз за сутки

24 декабря 2018 09:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 28 раз, сообщает в понедельник министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Айгепар, Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Мезем и Джафарли Газахского района, Агдам и Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.
Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гекарх Тертерского района, Баш Карвенд, Юсифджанлы Агдамского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 23 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 22 декабря 09:49
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 25 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 21 декабря 09:40
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 24 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 19 декабря 09:25
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 27 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 18 декабря 09:41
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 28 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 17 декабря 09:26
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 21 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 15 декабря 09:39
Лента новостей
Озвучена стоимость инвестиционных проектов Узбекистана на 2019 год
Бизнес 09:38
Цены на банковские металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно
Финансы 09:35
Официальный курс маната к мировым валютам на 24 декабря
Финансы 09:17
Турецкие нефтепроводы будут охраняться отечественными дронами
Энергетика 09:17
Чиновники из Южной Кореи отправились в КНДР готовить церемонию соединения железных дорог
Другие страны 08:35
Турция продолжает стягивать военных и технику на границу с Сирией
Турция 08:11
В Иране опровергли информацию о запрете Mahan Air в ФРГ
Общество 07:53
Штайнмайер пожелал немцам в 2019 году решать споры путем корректного диалога
Европа 07:22
Число погибших от цунами в Индонезии достигло 281 (Обновлено)
Другие страны 06:49