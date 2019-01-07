Посол: Заявления премьера Армении должны быть более ответственные

БАКУ /Trend/ - Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна должны быть более ответственные.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал в интервью украинскому телеканалу «5 канал» посол Азербайджана в Украине Азер Худиев.

«Пашинян время от времени делает какие-то заявления. Я думаю, что заявления премьер-министра страны должны быть более ответственные», - сказал он.

Посол отметил, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт длится более четверти века.

«20 процентов наших территорий, к сожалению, находятся под оккупацией соседней Армении. На сегодняшний день, несмотря на усилия нашей дипломатии, правительства решить мирным путем этот вопрос, нам не удалось из-за неконструктивной и агрессивной политики Армении. Мы с большим уважением относимся к деятельности ОБСЕ. Но, к сожалению, мы видим, что нет механизма решения этого конфликта, и мы пока не видим существенного продвижения и реальных результатов. Мы за то, чтобы решить этот вопрос мирным путем. Но мы никогда не остановим усиления боеспособности нашей армии», - сказал Худиев.

Далее посол отметил, что Азербайджан отслеживает все, что происходит в соседних странах, будь то Армения или другая соседняя страна.

«Нас беспокоят процессы, которые происходят в Армении. Потому что нам нужна стабильность в соседних странах. Если там будет хаос, этим могут воспользоваться какие-то силы, радикалы, ультранационалисты, и тем самым начнется эскалация, что может опять привести к возобновлению боевых действий», - сказал он.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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