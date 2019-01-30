Гражданин Украины исключен из списка нежелательных лиц МИД Азербайджана

30 января 2019 20:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Гражданин Украины Константин Андриюк обратился с письмом в МИД Азербайджана и попросил исключить его фамилию из списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории страны, сообщает в среду Trend со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

Андриюк отметил, что уважает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ, и подчеркнул, что в будущем будет избегать незаконных визитов на оккупированные территории Азербайджана.

В то же время он попросил дать разрешение на визит в Азербайджан в будущем.

Обращение Андриюка было рассмотрено в установленном порядке и принято решение об исключении его фамилии из списка нежелательных лиц МИД Азербайджана.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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