ВС Армении нарушили режим прекращения огня более 25 раз за сутки

7 апреля 2019 09:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Беркабер Иджеванского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Кемерли, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы Газахского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Аджарлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Кюрдляр Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Агдамского районов.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Произошедшее в Грузии землетрясение ощущалось в Азербайджане (Обновлено)
Происшествия 13:25
В Баку сегодня пройдут концерт и грандиозный салют
Общество 08:47
Сегодня в Азербайджане для учащихся 11 классов будет проведен выпускной экзамен
Общество 08:36
Оглашен ход реализации проекта по поставкам азербайджанского газа в Болгарию
Энергетика 08:02
В Азербайджане увеличат добычу на одном из нефтяных месторождений
Энергетика 6 апреля 23:05
Завершился очередной этап строительства TAP
Энергетика 6 апреля 20:02
Лента новостей
В Баку прошел велопробег под девизом «Меньше машин, больше жизни» (ФОТО)
Общество 13:29
В Азербайджане планируют внедрить систему распознавания лиц
Бизнес 13:27
Произошедшее в Грузии землетрясение ощущалось в Азербайджане (Обновлено)
Происшествия 13:25
Завтра в Азербайджане будет до 21 градуса тепла
Общество 13:06
Пожар на подземной парковке в Москве, сотни человек эвакуированы
Россия 12:37
Мадат Гулиев: Призываем молодежь отказаться от курения, алкогольных напитков
Общество 12:16
Четыре мирных жителя погибли при обстреле боевиков в Сирии
Арабские страны 11:52
НСТР оштрафовал один из телеканалов
Общество 11:32
Футболист "Атлетико" Коста может пропустить восемь матчей
Спорт 11:05