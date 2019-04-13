Азербайджанский депутат еще раз призвала СЕ оказать давление на Армению

БАКУ /Trend/ - В ходе свободных дебатов, проведенных в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Ганира Пашаева обвинила Армению в неисполнении решения Евросуда «Чирагов и другие против Армении», 1146-й резолюции ПАСЕ и резолюции по Сарсангскому водохранилищу, а Совет Европы (СЕ) – в неоказании давления на Армению, сообщает в субботу Trend.

В своем выступлении вице-президент Группы свободных демократов Пашаева отметила, что страны-члены должны исполнять решения Евросуда. Предыдущее руководство Армении отказалось выполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) «Чирагов и другие против Армении», и структуры СЕ не предприняли серьезных шагов для его исполнения, не оказали никакого серьезного давления на руководство Армении в связи с исполнением этого решения. «К сожалению, новое руководство Армении тоже не предпринимает никаких шагов для исполнения этого решения. Этот вопрос должен серьезно беспокоить ПАСЕ. Для выполнения решения «Чирагов и другие против Армении» ПАСЕ и структуры СЕ должны оказать серьезное давление на Армению. В подходе к этим вопросам не должно быть двойных стандартов», - сказала она.

Депутат также призвала Ассамблею принять меры и касательно выполнения решения по Сарсангскому водохранилищу. «Ассамблея приняла 2085-ю резолюцию по этому водохранилищу, в которой ПАСЕ требует, чтобы Армения прекратила использовать водные ресурсы как средство политического давления. Но Армения до сегодняшнего дня не предпринимает никаких шагов для выполнения этой резолюции», - сказала она.

Пашаева призвала Ассамблею уделять больше внимания этому вопросу, прибегнуть к более жестким механизмам по выполнению этой резолюции, оказать давление на Армению для выполнения решений.

Она добавила, что азербайджанская делегация в ПАСЕ и постпредство Азербайджана при СЕ в рамках весенней сессии провели мероприятия в связи с ситуацией на оккупированных азербайджанских территориях, и представили ужасающие факты в фотографиях. «ПАСЕ не должна оставаться безучастной к фактам разрушения азербайджанских культурно-исторических, религиозных памятников, кладбищ на оккупированных территориях», - сказала депутат.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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