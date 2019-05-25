Али Ахмедов: Мощь азербайджанской армии, решимость Президента и воля народа вселяют уверенность в освобождение оккупированных земель

25 мая 2019 13:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мощь азербайджанской армии, решимость Президента страны и воля народа вселяют уверенность в то, что азербайджанские земли будут освобождены. Об этом вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии “Ени Азербайджан” Али Ахмедов сказал в субботу на мероприятии, посвященном Дню Республики - 28 мая, сообщает в субботу Trend.

Он отметил, что единственной проблемой страны является нагорно-карабахский конфликт, оккупация азербайджанских земель.

“Азербайджан - не сторонник войны и отдает преимущество устранению последствий конфликта путем переговоров. Мы считаем, что в этом направлении еще существуют возможности, и нужно использовать их до конца”, - сказал Ахмедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов)

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